В магазине плакат: "Каждый 20-й диск бесплатно!"Стоимость одного диска 67 р.Алёша куп??л 60 дисков.Сколько он заплатил? Предложите разные способы решения.

Математика

В магазине плакат: "Каждый 20-й диск бесплатно!"Стоимость одного диска 67 р.Алёша куп??л 60 дисков.Сколько он заплатил? Предложите разные способы решения.

Автор: Гость