В магазине плакат: "Каждый 20-й диск бесплатно!"Стоимость одного диска 67 р.Алёша куп??л 60 дисков.Сколько он заплатил? Предложите разные способы решения.

Математика
В магазине плакат: "Каждый 20-й диск бесплатно!"Стоимость одного диска 67 р.Алёша куп??л 60 дисков.Сколько он заплатил? Предложите разные способы решения.
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