H, Na, Mg, Al, Ca этих элементов нужно написать оксидов формул

Химия
H, Na, Mg, Al, Ca этих элементов нужно написать оксидов формул
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Ответ(ы):
Гость:
H2O.NA2O MGO AL2O3 CAO
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