На все свои сбережения Буратино купил для папы Карло подарки:пиджак,очки,башмаки ?? набор инструментов.На диаграмме показана цена каждой покупки.Самым дорогим подарком был набор инструментов,самым дешевым-очки.Башмаки стоили н...

Математика
На все свои сбережения Буратино купил для папы Карло подарки:пиджак,очки,башмаки ?? набор инструментов.На диаграмме показана цена каждой покупки.Самым дорогим подарком был набор инструментов,самым дешевым-очки.Башмаки стоили не дороже пиджака.Сколько сольдо стоил пиджак? На сколько пиджак дешевле набора инструментов?Сколь всего сольдо потратил Буратино?
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