Номер 32 помогите решить задачу

Математика
Номер 32 помогите решить задачу
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1667+1524-5042=1851 (км) расстояние от Новосибирска до Иркутска по железной дороге.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Этот поэт описал красоту зимнего дня???
Ответить
Математика
Каждый день включая выходные в аптеку Айболит завозят 734 упаковки витамина А и522 у??аковки витамина С . На сколько больше упаковак витамина А чем...
Ответить
Математика
Укажите верный ответ задачи. Два парикмахера работали одинаковое время.Первый п??рикмахер сделал 24 стрижки, по 4 стрижки в час. Сколько стрижек ...
Ответить
Русский язык
Замените словосочетания с управлением словосочетаниями с согласованием: пальто матери,лодка с парусом,сцена театра,крыша дома,лапа медведя,порог ...
Ответить
Литература
ПОПОДРОБНЕЕ НАПИШИТЕ ПЛИИЗ , 20 баллов даю
Ответить