Номер 32 помогите решить задачу
Математика
Номер 32 помогите решить задачу
Ответ(ы):
Гость:
1667+1524-5042=1851 (км) расстояние от Новосибирска до Иркутска по железной дороге.
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