От врагов выполнить морфологический разбор слова

Гость: Гость:

От врагов-сущ., т. к. обознач. предм., и отвеч. на вопр:от кого? от чего. 1. Н. ф(Начальная форма) - враг 2. Нариц, неодуш, мн. ч, м. р., Р. П 3.От врагов (дополнение, пунктирной линией)