Русский ,,подбирите и запишите слова с чередуюшемся согласными и гласными в корне
Русский язык
Русский ,,подбирите и запишите слова с чередуюшемся согласными и гласными в корне
Ответ(ы):
Гость:
РАСТение-РОСли, поЛОЖиться-поЛАГать..
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