Сочини рассказ к музыкальной картине М.П Мусорского "Старый замок" (Замок ударение на А.)

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Сочини рассказ к музыкальной картине М.П Мусорского "Старый замок" (Замок ударение на А.)
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Опилась печь. Огонь дрожал во тьме. Древесные угли чуть-чуть искрились. Но мысли о зиме, о всей зиме, каким-то странным образом роились. Какой печалью нужно обладать, чтоб вместо парка, что за три квартала, пейзаж неясный долго вспоминать, но знать, что больше нет его; не стало. Да, понимать, что все пришло к концу тому назад едва ль не за два века, — но мыслями блуждать в ночном лесу и все не слышать стука дровосека. Стоят стволы, стоят кусты в ночи. Вдали холмы лежат во тьме угрюмо. Луна горит, как весь огонь в печи, и жжет стволы. Но только нет в ней шума.
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