Помогите пожалуйста с зачетом! 1. Преобразуйте выражение в многочлен стандартного вида: а) (3а - 2) в квадрате б) (2а - 5b)(2a + 5b) в) (x + 3)(x в квадрате - 3x - 9). Задание 3: Упростите выражение: 3(а+b) в квадрате - (2а + ...

Алгебра

Помогите пожалуйста с зачетом! 1. Преобразуйте выражение в многочлен стандартного вида: а) (3а - 2) в квадрате б) (2а - 5b)(2a + 5b) в) (x + 3)(x в квадрате - 3x - 9). Задание 3: Упростите выражение: 3(а+b) в квадрате - (2а + b)(2a - b) Задание 4: Докажите, что число 158 в квадрате - 42 в квадрате кратно 50. Задание 5: Сравните числа (341 + 113) в квадрате и 341 в квадрате + 113 в квадрате. Задание 6: Докажите, что при всех значениях х значение выражения 5 - 6х + 9х в квадрате больше 3. Задание 7: Решите уравнение (3х - 1) в квадрате - (3х + 2)(3х - 2) = 11

Автор: Гость