Помогите пожалуйста с задачей.из посёлка одновременно в противоположных направл??ниях направились два пешехода. через 3 часа между ними было расстояние 27 км. Первый пешеход шёл со скоростью 5 км/ч. С какой скоростью шёл второй...

Математика

Помогите пожалуйста с задачей.из посёлка одновременно в противоположных направл??ниях направились два пешехода. через 3 часа между ними было расстояние 27 км. Первый пешеход шёл со скоростью 5 км/ч. С какой скоростью шёл второй пешеход

Автор: Гость