Помогите пожалуйста с задачей.из посёлка одновременно в противоположных направл??ниях направились два пешехода. через 3 часа между ними было расстояние 27 км. Первый пешеход шёл со скоростью 5 км/ч. С какой скоростью шёл второй...
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Помогите пожалуйста с задачей.из посёлка одновременно в противоположных направл??ниях направились два пешехода. через 3 часа между ними было расстояние 27 км. Первый пешеход шёл со скоростью 5 км/ч. С какой скоростью шёл второй пешеход
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5 х 3=15 км-прошел первый пешеход 27-15=12 км-прошел второй пешеход 12:3=4 кмчас-сорость второго пешехода
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