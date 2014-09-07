1) x+7=4 2)20-x=35 3)-3/7-9/14 4)-4,5-x=9 5)x-0,9=-1,4 6)7-x=-5 7)-20-x=-13 8)-0,76-x=-14 Решите тестом пожалуйста
Математика
1) x+7=4 2)20-x=35 3)-3/7-9/14 4)-4,5-x=9 5)x-0,9=-1,4 6)7-x=-5 7)-20-x=-13 8)-0,76-x=-14 Решите тестом пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) х+7=4 х=4+7 х=11 20-х=35 х=35-20 х=15 -3/7-3/14= - 6/14 - 3/14= - 9/14 -4,5-х=9 -х=9+4,5 х= - 13,5 х-0,9= - 1,4 х= -1,4+0,9 х= -0,5 7-х= - 5 -х=-5-7 х=12 -20-х= - 13 -х=-13+20 -х=7 х= -7 - 0,76-х= -14 -х= -14+0,76 -х= -13,24 х=13,24
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