Яке з пар іменників має значення "особа чоловічоїта жіночої статі за національною чи територіальною ознакою". Знайдіть її. а)грек- гречка б)болгарин- болгарка в)швейцар- швейцарка г)китаєць- китайка д)голландець- голанка. ...
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Яке з пар іменників має значення "особа чоловічоїта жіночої статі за національною чи територіальною ознакою". Знайдіть її. а)грек- гречка б)болгарин- болгарка в)швейцар- швейцарка г)китаєць- китайка д)голландець- голанка. Пожалуста поможіть
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Г пиши (китаєць-китайка)
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