Настя проплыла 1\8 часть метров от всего пути, а Рома 3\23 от всего пути. Кто проплыл б??льше, если весь путь 46 метров?
Математика
Настя проплыла 1\8 часть метров от всего пути, а Рома 3\23 от всего пути. Кто проплыл б??льше, если весь путь 46 метров?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 46 *1/8=46*1:8=5,75 км( проплыла Настя); 2) 46*3/23=46*3:23=6км(проплыл Рома); 3) 5,75<6 Ответ: Рома проплыл больше , чем Настя т.к. 6км > 5,75км.
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