Настя проплыла 1\8 часть метров от всего пути, а Рома 3\23 от всего пути. Кто проплыл б??льше, если весь путь 46 метров?

Математика
Настя проплыла 1\8 часть метров от всего пути, а Рома 3\23 от всего пути. Кто проплыл б??льше, если весь путь 46 метров?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 46 *1/8=46*1:8=5,75 км( проплыла Настя);                                                   2) 46*3/23=46*3:23=6км(проплыл Рома);                                                        3) 5,75<6                                                                                                      Ответ: Рома проплыл больше , чем Настя т.к. 6км > 5,75км. 
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