Настя проплыла 1\8 часть метров от всего пути, а Рома 3\23 от всего пути. Кто проплыл б??льше, если весь путь 46 метров?

Математика

Настя проплыла 1\8 часть метров от всего пути, а Рома 3\23 от всего пути. Кто проплыл б??льше, если весь путь 46 метров?

Автор: Гость