Составьте и запишите сообщение на тему "За завтраком" , включив в него глаголы есть, кушать. Лучше говорить : О себе : я хочу есть , я ем, мы будем есть, мы поедим.Вежливо приглашая других к еде : Кушайте , пожалуйста.

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Составьте и запишите сообщение на тему "За завтраком" , включив в него глаголы есть, кушать. Лучше говорить : О себе : я хочу есть , я ем, мы будем есть, мы поедим.Вежливо приглашая других к еде : Кушайте , пожалуйста.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 Было утро, я встала с постели. Застелила кровать  и  пошла умываться. Мне захотелось есть. Мама сказала -Доченька иди кушать-. Папа  уже сидел за столом, я  села за стол мама как-раз уже приготовила яичницу. Мама сказала -Пожалуйста,приятного аппетита-. Папа  уже поел и ушел на работу,а я пошла  в школу.  Как могла так и придумала.
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