Составьте и запишите сообщение на тему "За завтраком" , включив в него глаголы есть, кушать. Лучше говорить : О себе : я хочу есть , я ем, мы будем есть, мы поедим.Вежливо приглашая других к еде : Кушайте , пожалуйста.

Гость: Гость:

Было утро, я встала с постели. Застелила кровать и пошла умываться. Мне захотелось есть. Мама сказала -Доченька иди кушать-. Папа уже сидел за столом, я села за стол мама как-раз уже приготовила яичницу. Мама сказала -Пожалуйста,приятного аппетита-. Папа уже поел и ушел на работу,а я пошла в школу. Как могла так и придумала.