Что такой подлежжашшуй

Русский язык
Что такой подлежжашшуй
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Есть два главных члена предложения ПОДЛЕЖАЩИЙ и сказуемый подлежащий отвечает на вопрос кто что и подчеркивается одной линией
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