Что такой подлежжашшуй
Русский язык
Что такой подлежжашшуй
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Есть два главных члена предложения ПОДЛЕЖАЩИЙ и сказуемый подлежащий отвечает на вопрос кто что и подчеркивается одной линией
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
1)Для птиц наступило печально время прощание с родиной.2)Осенний ветер качает ветв?? пожелтевшей берёзы, старый скворечник.3)Скворец сел на ветку и...
Русский язык
Математика
Мастерской сшили одинаковые костюмы для лыжников израсходовал 2 рулона ткани в одном рулоне было 84 метров ткани а в другом 60 метров ткани сколько...
Математика