Мастерской сшили одинаковые костюмы для лыжников израсходовал 2 рулона ткани в одном рулоне было 84 метров ткани а в другом 60 метров ткани сколько костюмов сшили из ткани каждого рулона если из ткани в то 1 сшили на 4 костюма ...
Математика
Мастерской сшили одинаковые костюмы для лыжников израсходовал 2 рулона ткани в одном рулоне было 84 метров ткани а в другом 60 метров ткани сколько костюмов сшили из ткани каждого рулона если из ткани в то 1 сшили на 4 костюма больше чем из ткани 2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х (м)-идет на 1 костюм 84/х (к.)-сшили из 1-го рулона 60/х (к.)-сшили из 2-го рулона Из второго рулона сшили на 4 костюма больше. 84/х-60/х=4 84-60=4х 4х=24 х=24:4 х=6 (м)-идет на пошив одного костюма 84:6=14 (к.)-сшили из 1-го рулона 60:6=10 (к.)-сшили из второго рулона.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
За 3 дня часовщик отремонтировал 14 часиков. За сколько дней часовщик отремонтируе?? 56 таких часиков?
Математика
Информатика