Мастерской сшили одинаковые костюмы для лыжников израсходовал 2 рулона ткани в одном рулоне было 84 метров ткани а в другом 60 метров ткани сколько костюмов сшили из ткани каждого рулона если из ткани в то 1 сшили на 4 костюма ...

Математика

Мастерской сшили одинаковые костюмы для лыжников израсходовал 2 рулона ткани в одном рулоне было 84 метров ткани а в другом 60 метров ткани сколько костюмов сшили из ткани каждого рулона если из ткани в то 1 сшили на 4 костюма больше чем из ткани 2

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