Мастерской сшили одинаковые костюмы для лыжников израсходовал 2 рулона ткани в одном рулоне было 84 метров ткани а в другом 60 метров ткани сколько костюмов сшили из ткани каждого рулона если из ткани в то 1 сшили на 4 костюма ...

Математика
Мастерской сшили одинаковые костюмы для лыжников израсходовал 2 рулона ткани в одном рулоне было 84 метров ткани а в другом 60 метров ткани сколько костюмов сшили из ткани каждого рулона если из ткани в то 1 сшили на 4 костюма больше чем из ткани 2
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х (м)-идет на 1 костюм 84/х (к.)-сшили из 1-го рулона 60/х (к.)-сшили из 2-го рулона Из второго рулона сшили на 4 костюма больше. 84/х-60/х=4 84-60=4х 4х=24 х=24:4 х=6 (м)-идет на пошив одного костюма 84:6=14 (к.)-сшили из 1-го рулона 60:6=10 (к.)-сшили из второго рулона.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Найти значение выражения 6•3+5•(42-36)
Ответить
Математика
За 3 дня часовщик отремонтировал 14 часиков. За сколько дней часовщик отремонтируе?? 56 таких часиков?
Ответить
Математика
Сколько будет 1 ч 20 мин = ....мин
Ответить
Информатика
Переведите число 254 из десятичной системы счисления в двоичную систему счисления
Ответить
Русский язык
Синтаксический разбор предложения: ВДРУГ КТО-ТО ПРОШМЫГНУЛ МИМО МОИХ НОГ.
Ответить