За 3 дня часовщик отремонтировал 14 часиков. За сколько дней часовщик отремонтируе?? 56 таких часиков?

Математика

За 3 дня часовщик отремонтировал 14 часиков. За сколько дней часовщик отремонтируе?? 56 таких часиков?

Автор: Гость