За 3 дня часовщик отремонтировал 14 часиков. За сколько дней часовщик отремонтируе?? 56 таких часиков?

Математика
За 3 дня часовщик отремонтировал 14 часиков. За сколько дней часовщик отремонтируе?? 56 таких часиков?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
56:14/3=56*3/14=12(дней)-за столько
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