СОСТАВЬ УРАВНЕНИЕ И РЕШИ ЗАДАЧУ..............Из вагона выгрузили муку а затем вывезли н?? 20 машинах по 3 тонны в каждой.После этого в вагоне осталось еще 10 тонн муки. Сколько тонн муки было в вагоне? СОСТАВИТЬ УРАВНЕНИЕ!!!!☺☺☺☺
Математика
СОСТАВЬ УРАВНЕНИЕ И РЕШИ ЗАДАЧУ..............Из вагона выгрузили муку а затем вывезли н?? 20 машинах по 3 тонны в каждой.После этого в вагоне осталось еще 10 тонн муки. Сколько тонн муки было в вагоне? СОСТАВИТЬ УРАВНЕНИЕ!!!!☺☺☺☺
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х-(20*3)=10 х-60=10 х=10+60 х=70
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