СОСТАВЬ УРАВНЕНИЕ И РЕШИ ЗАДАЧУ..............Из вагона выгрузили муку а затем вывезли н?? 20 машинах по 3 тонны в каждой.После этого в вагоне осталось еще 10 тонн муки. Сколько тонн муки было в вагоне? СОСТАВИТЬ УРАВНЕНИЕ!!!!☺☺☺☺

Математика

СОСТАВЬ УРАВНЕНИЕ И РЕШИ ЗАДАЧУ..............Из вагона выгрузили муку а затем вывезли н?? 20 машинах по 3 тонны в каждой.После этого в вагоне осталось еще 10 тонн муки. Сколько тонн муки было в вагоне? СОСТАВИТЬ УРАВНЕНИЕ!!!!☺☺☺☺

Автор: Гость