Если открыть кран то детский бассейн наполнится за 12 минут Какая часть до бассейн?? останется невыполненной если открыть кран на минут на одну минуту и на две минуты

Математика

Если открыть кран то детский бассейн наполнится за 12 минут Какая часть до бассейн?? останется невыполненной если открыть кран на минут на одну минуту и на две минуты

Автор: Гость