Если открыть кран то детский бассейн наполнится за 12 минут Какая часть до бассейн?? останется невыполненной если открыть кран на минут на одну минуту и на две минуты
Математика
Если открыть кран то детский бассейн наполнится за 12 минут Какая часть до бассейн?? останется невыполненной если открыть кран на минут на одну минуту и на две минуты
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Одна двенадцатая две двенадцатые
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