Переведите число 254 из десятичной системы счисления в двоичную систему счисления

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Переведите число 254 из десятичной системы счисления в двоичную систему счисления
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Гость:
254|0 127|1 63|1 31|1 15|1 7|1 3|1 1|1 ответ 11111110
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