Составить предложение со словом в продолжнении

Русский язык
Составить предложение со словом в продолжнении
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В продолжении романа великого писателя.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Мастерской сшили одинаковые костюмы для лыжников израсходовал 2 рулона ткани в одном рулоне было 84 метров ткани а в другом 60 метров ткани сколько...
Ответить
Математика
Найти значение выражения 6•3+5•(42-36)
Ответить
Математика
За 3 дня часовщик отремонтировал 14 часиков. За сколько дней часовщик отремонтируе?? 56 таких часиков?
Ответить
Математика
Сколько будет 1 ч 20 мин = ....мин
Ответить
Информатика
Переведите число 254 из десятичной системы счисления в двоичную систему счисления
Ответить