1)Для птиц наступило печально время прощание с родиной.2)Осенний ветер качает ветв?? пожелтевшей берёзы, старый скворечник.3)Скворец сел на ветку и затянул грустную песенку.4) Замолчал певец и скворчиха вылетела из жилища.5) Им...

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1)Для птиц наступило печально время прощание с родиной.2)Осенний ветер качает ветв?? пожелтевшей берёзы, старый скворечник.3)Скворец сел на ветку и затянул грустную песенку.4) Замолчал певец и скворчиха вылетела из жилища.5) Им пора в путь.Укажите цифрой номера предложений, в которых есть однородные члены.Выпиши слово с проверкой на орфограмму непроверяемый безударный гласный.

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