Помогите срочно как решить пример удобным способом вот он 8100:(9*100)
Математика
Помогите срочно как решить пример удобным способом вот он 8100:(9*100)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)9*100=900 2)8100/900=9
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