Помогите написать описание рисунка не менее 400 знаков это слова и .,? это Гермес

Гость: Гость:

На картинке изображённ спорцмен, который перепрыгивает через камень. В руках у него посох. На голове и на обуви крыльч, наверно что-бы летать или быстро бегать. На заднем фоне изображена арена или места, где сидят зрители, но зрителей там совсем нет. А есть всего лишь дворец. На самой арене очень-очень много камней. И с этого мы можем сказать, что арену нечистили уже много времени. На картинки видно, что спорцмен летит, потому что так не кто не прыгает. Он слишком далеко прыгнул. И ноги у него сделались, как у балерины. Сделаем вывод, чтот на картинке изображён спорцмен с посохом.