Помогите с английским пожалуйста ,упражнение 6,скажи что ты можешь купить на почте

Английский язык
Помогите с английским пожалуйста ,упражнение 6,скажи что ты можешь купить на почте
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) I think I can buy envelopes (конверты). 2) I think I can buy postcards (открытки). 3)  I think I can buy stationary (канцелярию). 4)  I think I can buy stamps (марки). 5)  I think I can buy calendars (календари).
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