Что больше 1 дм 3 или 100см3
Математика
Что больше 1 дм 3 или 100см3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 дм 3=1000 см3,значит 1дм3- больше чем 100см3
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