Grammar practice Say it in English 1 Ты не должен был ходить туда вечером. 2 Тебе нужно было бы о??таваться в постели . У тебя грипп ! 3 Надо было бы лучше готовится к экзамену . А теперь у тебя двойка

Английский язык

Grammar practice Say it in English 1 Ты не должен был ходить туда вечером. 2 Тебе нужно было бы о??таваться в постели . У тебя грипп ! 3 Надо было бы лучше готовится к экзамену . А теперь у тебя двойка

Автор: Гость