Grammar practice Say it in English 1 Ты не должен был ходить туда вечером. 2 Тебе нужно было бы о??таваться в постели . У тебя грипп ! 3 Надо было бы лучше готовится к экзамену . А теперь у тебя двойка
Английский язык
Grammar practice Say it in English 1 Ты не должен был ходить туда вечером. 2 Тебе нужно было бы о??таваться в постели . У тебя грипп ! 3 Надо было бы лучше готовится к экзамену . А теперь у тебя двойка
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)You should not have to go there in the evening . 2)You would need to stay in bed . You have the flu ! 3)We had to be better prepared for the exam . And now you have a deuce
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