Чи вистачить 5л кисню для спалбвання 4л H2S?
Химия
Чи вистачить 5л кисню для спалбвання 4л H2S?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2H2S +3O2 ----- 2H2O + 2SO2 2 моль (сірководні) так відноситься до 3 моль(кисню) як 4 до х х = 4*3 : 2 х = 6 Відповідь: ні, не вистачить. Для спалювання 4л H2Sпотрібно 6л О2
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