Чи вистачить 5л кисню для спалбвання 4л H2S?

Гость: Гость:

2H2S +3O2 ----- 2H2O + 2SO2 2 моль (сірководні) так відноситься до 3 моль(кисню) як 4 до х х = 4*3 : 2 х = 6 Відповідь: ні, не вистачить. Для спалювання 4л H2Sпотрібно 6л О2