Помогите пожалуйста сделать домашнюю работу:-)

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Помогите пожалуйста сделать домашнюю работу:-)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2) (d) 3) (f) 4) Where were the children yesterday? (c) 5) What was on TV last night? (b) 6) Was the shop open? (a)
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