Помогите пожалуйста сделать эти задания

Математика
Помогите пожалуйста сделать эти задания
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. 10 - 5= 5. 11-6=5 12-7=5 13-8=5 14-9=5 15-10=5 2.61-23=38. 37-29=8. 74-46=28. 90-32= 58 2) 39 +(50-20)=69 4)* 1) 8+4=12(л) лет косте 2) 12+7=19(л) будет лет косте Ответ : косте через 7 лет будет 19
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