Помогите пожалуйста сделать эти задания

Гость: Гость:

1. 10 - 5= 5. 11-6=5 12-7=5 13-8=5 14-9=5 15-10=5 2.61-23=38. 37-29=8. 74-46=28. 90-32= 58 2) 39 +(50-20)=69 4)* 1) 8+4=12(л) лет косте 2) 12+7=19(л) будет лет косте Ответ : косте через 7 лет будет 19