Помогите пожалуйста сделать это задание ну не как немогу потять что здесь нужно з??елать.

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Помогите пожалуйста сделать это задание ну не как немогу потять что здесь нужно з??елать.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Бежал,большой,сосны,зверёк,следы,снегу
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