Помогите составить 5 предложений с аберевиатурами
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Помогите составить 5 предложений с аберевиатурами
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. По окончании школы я собираюсь поступать в МГУ.2. Театральные студии, созданные при МХАТе, открывают свои двери для желающих окунуться в мир искусства.3. Служба в ВДВ считается самой престижной, поэтому берут туда только физически развитых юношей.4. После распада СССР наше государство стало называться Российской Федерацией.5. МВФ официально объявил о снижении курса рубля.Вроде бы так )
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