Найдитенаибольшеезначение линейной функцыи y=-5x+4 на промежутке [2;0]

Математика
Найдитенаибольшеезначение линейной функцыи y=-5x+4 на промежутке [2;0]
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Подставим вместо x сначала 2, потом 0. получим y(2)=-5*2+4=-6 y(0)=-5*0=4=4 следовательно наиб. значение функции на этом промежутке будет 4
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