Решите задачу с помащью уравнения а) Решить задачу с помощью уравнения: а)Для пок??аски стен потребовалось 4 одинаковых банки белил и ещё 3 кг зелёной краски. Всего израсходовали 19кг краски. Сколько килограммов белил было в ...

Математика

Решите задачу с помащью уравнения а) Решить задачу с помощью уравнения: а)Для пок??аски стен потребовалось 4 одинаковых банки белил и ещё 3 кг зелёной краски. Всего израсходовали 19кг краски. Сколько килограммов белил было в каждой банке Решите уравнение а) 25z+49=149

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