Решите задачу с помащью уравнения а) Решить задачу с помощью уравнения: а)Для пок??аски стен потребовалось 4 одинаковых банки белил и ещё 3 кг зелёной краски. Всего израсходовали 19кг краски. Сколько килограммов белил было в ...
Математика
Решите задачу с помащью уравнения а) Решить задачу с помощью уравнения: а)Для пок??аски стен потребовалось 4 одинаковых банки белил и ещё 3 кг зелёной краски. Всего израсходовали 19кг краски. Сколько килограммов белил было в каждой банке Решите уравнение а) 25z+49=149
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х-кг.белил в одной банке. 4х+3=19 4х=19-3 4х=16 х=16÷4 х=4 Ответ:По 4 кг. белил было в каждой банке. а)25z+49=149 25z=149-49 25z=100 z=100÷25 z=4
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