Напишите числа близнецы от 1 до 50 используя таблицу простых чисел можете быстро
Математика
Напишите числа близнецы от 1 до 50 используя таблицу простых чисел можете быстро
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2,3.5.7.11.13.17.19.23.29.31.37.41.43.47
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