Найдите корень уравнения:(х+0,25)*3(целых)=7,5 Ребята помогите пожалуйста, заранее спасибо!
Математика
Найдите корень уравнения:(х+0,25)*3(целых)=7,5 Ребята помогите пожалуйста, заранее спасибо!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(x+0,25)*3=7,5 x+0,25=7,5:3 x+0,25=2,5 x=2,5-0,25 x=2,25
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