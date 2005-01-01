Поясните термины Половой диморфизм Регенерация партеногенез

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Полово́й диморфи́зм- анатомические различия между самцами и самками одного и того же биологического вида, исключая различия в строении половых органов. Партеногене́з- возникновение, зарождение, у растений — апомиксис) — так называемое «девственное размножение», одна из форм полового размножения организмов, при которой женские половые клетки (яйцеклетки) развиваются во взрослом организме без оплодотворения. Регенера́ция- способность живых организмов со временем восстанавливать повреждённые ткани, а иногда и целые потерянные органы.