Поясните термины Половой диморфизм Регенерация партеногенез
Биология
Поясните термины Половой диморфизм Регенерация партеногенез
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Полово́й диморфи́зм- анатомические различия между самцами и самками одного и того же биологического вида, исключая различия в строении половых органов. Партеногене́з- возникновение, зарождение, у растений — апомиксис) — так называемое «девственное размножение», одна из форм полового размножения организмов, при которой женские половые клетки (яйцеклетки) развиваются во взрослом организме без оплодотворения. Регенера́ция- способность живых организмов со временем восстанавливать повреждённые ткани, а иногда и целые потерянные органы.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Б) 45+24*5-(59-9)= в)98-72/9-(35+55)/3= г) 270/(303/3-11)+48= д) 26-(53-48)*4-4= е) 48-(31-15)*2-2= ж) 66-(65-47)/6+3 з) 54/(13-10)*2+36
Английский язык
Срочно!!! Помогите пожалуйста перевести предложения на английский язык. Только по??алуйста переводите тот кто может правильно переводить. Но через ...
Геометрия
Математика
Найди значения выражений (150075 : 5 × 9)- 293 × 4 + 2005 × 6 = ? 1695 + 4886 : 7 × 4 - 1096 : 8 = ?