Выпиши слова с безударными гласными в корне. Запиши к ним проверочные слова. Осенью часто идут дожди. На дворе Снежная гора.коза и овца домашние животные.все заняты полезным делом.У ореха вкусное ядро.

Русский язык
Выпиши слова с безударными гласными в корне. Запиши к ним проверочные слова. Осенью часто идут дожди. На дворе Снежная гора.коза и овца домашние животные.все заняты полезным делом.У ореха вкусное ядро.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Осенью, часто, снежная домашние, животные, заняты , полезным, делом, ореха, вкусное
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