Выпиши слова с безударными гласными в корне. Запиши к ним проверочные слова. Осенью часто идут дожди. На дворе Снежная гора.коза и овца домашние животные.все заняты полезным делом.У ореха вкусное ядро.

Русский язык

Выпиши слова с безударными гласными в корне. Запиши к ним проверочные слова. Осенью часто идут дожди. На дворе Снежная гора.коза и овца домашние животные.все заняты полезным делом.У ореха вкусное ядро.

Автор: Гость