Помогите написать про нечётные и чётные числа
Математика
Помогите написать про нечётные и чётные числа
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нечетные -числа, которые нельзя поделить на 2 Четные - которые можно
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