Что является первым доисторическим музыкальным инструментом созданным 35-40 тысяч лет до нашей эры существование которого официально подтверждено археологами при раскопках в Германии

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Что является первым доисторическим музыкальным инструментом созданным 35-40 тысяч лет до нашей эры существование которого официально подтверждено археологами при раскопках в Германии
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Рог животных ( бык, баран. И т п
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