Сочинение на картину Рылова в голубом просторе

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Аркадий Рылов – это имя связывают с эпохой становления нового искусства в живописи советского периода. По мнению исследователей, именно его произведения являются первыми значительными творениями живописи того времени. Высоко оценивают критики картину А. Рылова «В голубом просторе». Она написана в 1918 году. Картина завораживает зрителя огромным простором, жизнеутверждающей силой. Все пространство произведения занимает море и небо. Сливаясь в одно целое на горизонте, они создают впечатление бесконечности, бескрайности окружающего пространства. И в этом бескрайнем голубом просторе летит по небу стая лебедей, а по морю плывет парусник под белоснежными парусами. Лебеди движутся навстречу солнцу. Его лучи ярко освещает белых гордых красавцев, свободно и непринужденно парящих над синей гладью моря. Лебеди то парят в свободном полете, то рвутся вперед одним взмахом мощных крыльев. А над ними и под ними плывут в том же направлении легкие пушистые облака. В синем морском просторе движению птиц вторит парусник, летящий над волнами, почти не касаясь их. Такое впечатление, что он тоже парит, только в другом пространстве. Раздутые белоснежные паруса также ярко освещены солнцем, как и белые лебеди в небе, и облака. Вместе с кораблем, птицами, облаками движутся волны, покрытые белыми бурунами. На картине А.Рылова все движется. Кажется, что и снежный берег плывет куда-то вслед за всеми, туда, где яркое солнце, неизвестные дали. Художник удивительным образом создал бесконечное движение, полное жизни и света.