Помогите на писать сочинение на тему, Какой самый дорогой подарок Вы получали? Чем он вам так дорог

Гость: Гость:

Если с литературными словами то так: Самый дорогой подарок который я получал это квадрокоптер. Это такой летающий объект с камерой и с четырьмя пропеллерами и с пультом управления. С него можно снимать что угодно! Можно даже шпионить вместе с ним. Этот подарок мне дорог тем, что мне его подарили родные мне люди.