Помогите на писать сочинение на тему, Какой самый дорогой подарок Вы получали? Чем он вам так дорог
Литература
Помогите на писать сочинение на тему, Какой самый дорогой подарок Вы получали? Чем он вам так дорог
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если с литературными словами то так: Самый дорогой подарок который я получал это квадрокоптер. Это такой летающий объект с камерой и с четырьмя пропеллерами и с пультом управления. С него можно снимать что угодно! Можно даже шпионить вместе с ним. Этот подарок мне дорог тем, что мне его подарили родные мне люди.
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