Не выполняя сложения, выберите суммы, значение которых делятся: 1) на 2; 2) на 5. а) 916+328; б) 542+914 в) 270 + 565; г) 813 + 216; д) 315 + 650; е) 710 + 312; ж) 450+315; з) 991+734.

Математика

Не выполняя сложения, выберите суммы, значение которых делятся: 1) на 2; 2) на 5. а) 916+328; б) 542+914 в) 270 + 565; г) 813 + 216; д) 315 + 650; е) 710 + 312; ж) 450+315; з) 991+734.

Автор: Гость