5 поговорок о погоде (Хелп плиз)

Гость: Гость:

Хоть и хороша погода, а зонтиком запасайся. Сбежалися тучки в одну кучку - быть ненастью. Серенькое утро - красный денек. Сиди у моря да жди погоды. Не бывает плохой погоды - бывает плохая одежда.