5 поговорок о погоде (Хелп плиз)
География
5 поговорок о погоде (Хелп плиз)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Хоть и хороша погода, а зонтиком запасайся. Сбежалися тучки в одну кучку - быть ненастью. Серенькое утро - красный денек. Сиди у моря да жди погоды. Не бывает плохой погоды - бывает плохая одежда.
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