Мастер делает 25 деталей за час. Сколько времени он работал, если изготовил 200 деталей?

Математика
Мастер делает 25 деталей за час. Сколько времени он работал, если изготовил 200 деталей?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)200:25=8(деталей) в час.Ответ: мастер работал 8 часов

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