Мастер делает 25 деталей за час. Сколько времени он работал, если изготовил 200 деталей?
Математика
Мастер делает 25 деталей за час. Сколько времени он работал, если изготовил 200 деталей?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)200:25=8(деталей) в час.Ответ: мастер работал 8 часов
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