Составте 7 предложений с чередованием букв "лаг - лож , кас - кос, раст - рос , бир - бер , и т.д." Заранее спасибо)

Гость: Гость:

Весло ко снулось воды ( буква "о", т.к. нет суффикса -а- Мы пришли на пляж и начали заго рать (в корне с чередованием -гар- - -гор- в безударном положении пишется буква "о") Я умею распола гать свободным временем ( буква "а", т.к. суффикс -а- ( 2-ой вариант: буква "а", т.к. после нее стоит согласная "г") В лесу мы соби рали грибы и ягоды ( буква "и", т.к. суффикс "а") Вдоль дороги не было видно ни одной растительности ( буква "а", т.к. после нее идут согласные "с", "т") На уроке мы учились правильно разби рать предло жения ( буква "и", т.к. суффикс -а-; буква "о", т.к. нет суффикса -а- ( 2-ой вариант: после буквы "о" стоит согласная "ж")) Между подругами разго релся спор ( в корне с чередованием -гар- - -гор- в безударном положении пишется буква "о")