Прямоугольник у которого все стороны разные (скиньте фотку как сделать)

Математика
Прямоугольник у которого все стороны разные (скиньте фотку как сделать)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
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