Записать результат 5дес,×3 15дес.×3
Математика
Записать результат 5дес,×3 15дес.×3
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Гость:
5×3=15 дес 15×3=45дес
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