Скажите как будет на казахском в будущем я хочу стать врачом
Қазақ тiлi
Скажите как будет на казахском в будущем я хочу стать врачом
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Гость:
Болашақта мен дəрігер болғым келеді.
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