Словообразовательный анализ слова безчеловечный доледниковый
Русский язык
Словообразовательный анализ слова безчеловечный доледниковый
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Слово написано с ошибкой - беСчеловечный. Бесчеловечный - бес—приставка, человеч— корень, н— суффикс, ый— окончание, бесчеловечн— основа слова. 2) Доледниковый - до— приставка, лед— кореньн, ик— суффикс, ов— суффикс, ый— окончание, доледников— основа слова.
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