Словообразовательный анализ слова безчеловечный доледниковый

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Словообразовательный анализ слова безчеловечный доледниковый
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Слово написано с ошибкой - беСчеловечный. Бесчеловечный - бес—приставка,  человеч— корень,  н— суффикс,  ый— окончание,  бесчеловечн— основа слова. 2) Доледниковый -  до— приставка, лед— кореньн, ик— суффикс, ов— суффикс, ый— окончание, доледников— основа слова.
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