Подготовить сообщение на тему: "Изобразительно-выразительные средства частей речи"

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ТерминОпределениеПримеры Аллегория (иносказание)Изображение отвлеченного понятия через конкретный образ.В баснях аллегорическое воплощение: лиса – хитрости, заяц – трусости, волк – злобы и жадности, осёл – глупости. Анафора (единоначатие)Повторение слов или словосочетаний в начале предложений, стихотворных строк или строф.Например, в стихотворении М.Лермонтова "Благодарность" шесть строк начинаются с предлога за. В стихотворении Г.Державина "Русские девушки" пять строк начинаются скак. Антитеза (противопоставление)Контраст, противопоставление явлений, понятий, образов, состояний и т.п.Часто выражается с помощью антонимов. Не плоть, а дух растлился в наши дни. (Ф.Тютчев).Стихи и проза, лед и пламень Не столь различны меж собой. (А.Пушкин).«Война и мир» (Л.Толстой), «Преступление и наказание» (Ф.Достоевский), «Коварство и любовь» (Ф.Шиллер). Бессоюзие Намеренный пропуск союзов для придания тексту динамичности.Швед, русский – колет, рубит, режет, Бой барабанный, клики, скрежет. (А.Пушкин). Гипербола (преувеличение)Чрезмерное преувеличение свойств предмета; количественное усиление признаков предмета, явления, действия.В сто сорок солнц закат пылал, В июль катилось лето. (В.Маяковский).Миллион, миллион алых роз из окна, из окна видишь ты (Песня). ГрадацияРасположение слов и выражений по возрастающей или убывающей значимости.Фашизм ограбил, разъел, расшатал Европу. (И.Эренбург).Пришел, увидел, победил.Каждый памятник культуры разрушается, искажается, ранится навсегда (Д. Лихачев). ИнверсияНамеренное нарушение обычного (прямого) порядка слов.Выткался на озере алый свет зари. На бору со звонами плачут глухари (С.Есенин).Он из Германии туманной привез учености плоды. (А.Пушкин). Ирония (скрытая насмешка)Употребление слова или высказывания в смысле, противоположном прямому. Обратный смысл может быть придан большому контексту или целому произведению.Отколе, умная, бредешь ты, голова? (И.Крылов).Пример иронического произведения – стихотворение М.Лермонтова «Благодарность» (здесь ирония доходит до сарказма – высшей степени проявления иронии). ЛитотаПреуменьшение предмета (обратная гипербола)Ваш шпиц, прелестный шпиц, не более наперстка (А.Грибоедов) МетафораСлово в переносном значении; перенос основан на уподоблении одного предмета другому по сходству или контрасту; скрытое сравнение. Разновидность – развернутая метафора.В саду горит костер рябины красной. (С.Есенин).На болотах клюквы россыпи Догорают в пепле инея (Н.Колычев).Пример развернутой метафоры – стихотворение М.Лермонтова "Чаша жизни". МногосоюзиеПовторение союзов для логического и интонационного подчеркивания соединяемых членов предложения.И пращ, и стрела, и лукавый кинжал Щадят победителя годы. (А.Пушкин).Иди на бой за честь отчизны, За убежденья, за любовь. (Н.Некрасов). Оксюморон (оксиморон)Сочетание противоположных по значению слов с целью необычного выражения какого-либо нового понятия, представления (сочетание несочетаемого)Но красоты их безобразной Я скоро таинство постиг (М.Лермонтов).Но перед ним туда навек закрыта дверь, Где радость теплится страданья (А.Фет).Смотри, ей весело грустить, Такой нарядно обнаженной (А.Ахматова).С кем мне поделиться Той грустной радостью, что я остался жив? (С.Есенин).«Живые мощи» (И.Тургенев), «Живой труп» (Л.Толстой), «Оптимистическая трагедия» (В.Вишневский). ОлицетворениеПеренесение свойств человека (лица) на неодушевленные предметы, явления природы или животных.Разновидность – развернутое олицетворение. Луна хохотала, как клоун (С.Есенин).Полночь в моё городское окно Входит с ночными дарами (А.Твардовский).